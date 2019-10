300 personnes mobilisées contre la violence policière à Bruxelles

Environ 200 personnes selon l’estimation de la police en début de rassemblement et plus de 300 selon les organisateurs au fort de l’événement ont manifesté lundi de 17h30 à 20h00 sur la place de l’Albertine à Bruxelles contre la violence policière. Cette mobilisation intitulée «United Against Police Violence» fait écho à la répression jugée disproportionnée de l’action de désobéissance civile pacifique du mouvement Extinction Rebellion organisée près du palais royal le samedi 12 octobre.

Plusieurs associations sont à l’initiative de ce rassemblement, à commencer par Youth for Climate et des gilets jaunes. Des membres de Greenpeace, de la Ligue des Droits Humains ou encore de la Coordination des sans-papiers ont pris la parole.