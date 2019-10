Toison d’Or: Fabian Maingain (DéFI) appelle Pascal Smet au calme

Ce mardi matin, Pascal Smet (sp.a) s’est exprimé sur travaux du quartier Toison d’Or. Ce dossier sensible tient particulièrement à cœur à l’échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI), pour qui l’avenir des commerçants, des clients et des habitants est une priorité sur laquelle on ne peut lésiner.

Face au rejet du projet mis sur pied par les commerçants avec l’appui de l’architecte Pierre Lallemand, Fabian Maingain appelle le ministre à un peu de calme dans ce dossier : « Ce qui importe, ce que veulent tous les acteurs du dossier, c’est de réussir à trouver une solution de réaménagement globale tant sur les aspects mobilité que sur les aspects d’amélioration du cadre commercial