Rue Wayez à Anderlecht: le PTB réclame une consultation populaire

«D’un bon élan participatif on est passé à un passage forcé qui a mis un stop net au processus participatif de ce projet» tempête Giovanni Bordonaro, chef de groupe PTB au conseil communal d’Anderlecht. «Les majorités précédentes ont laissé pourrir le dossier pendant 10 ans par manque de courage politique et maintenant que les travaux de voirie et de canalisations sont devenus urgents, on nous met au pied du mur.».

Face à un projet de l’importance de celui de la rue Wayez, le PTB réclame une consultation populaire : « c’est aux citoyens de trancher parmi les trois scénarios présentés par la Stib ».