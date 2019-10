Des solutions pour éviter les accidents chaussée de Haecht

La chaussée de Haecht est réputée pour ses nombreux accidents, dont certains sont parfois même mortels. Plutôt que dépeindre à nouveau la situation dramatique, La Capitale va plus loin et tente de trouver des solutions. Nous avons demandé à Vias et au groupe 1030/0 ce qu’ils envisageraient pour faire évoluer l’endroit.

La chaussée de Haecht dans la commune de Schaerbeek est régulièrement dans l’actualité pour ses accidents de la route à répétition. Récemment encore, une infirmière à vélo a été percutée par une voiture. « Il y a indéniablement un problème de vitesse dans cette rue », pointe Benoît Godart, porte-parole de Vias, l’Institut Belge pour la Sécurité routière.