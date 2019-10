Dossier arbitrage: une pénurie d’arbitres frappe le Brabant

Depuis le début de la saison, de nombreux matches de P3 ont été joués sans arbitre officiel. La cause? Une pénurie récurrente d’hommes en noir. Celle-ci pénalise en premier lieu les équipes évoluant dans la plus basse division de l’Union belge. La crise des vocations pour la fonction d’arbitre est réelle. Et elle préoccupe au plus haut point Léon Lochet, le président du bureau d’arbitrage ACFF Brabant.

Ce week-end, sur les 30 matches des quatre séries de P3, neuf se sont joués sans arbitre, soit près d’une rencontre sur trois. La série D, 100 % brabançonne wallonne, a été la plus impactée car quatre des sept matches prévus se sont déroulés sans l’homme en noir.