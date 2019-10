Élisabeth, princesse glamour

Ça se fête, 18 ans! Ce vendredi, ce sera l’effervescence au Palais royal pour la cérémonie officielle à l’occasion de l’anniversaire de la princesse Élisabeth. Avant que celle-ci ne célèbre aussi l’événement en plus petit comité, avec famille et amis, dans les jours qui suivent. Le Palais royal a diffusé de nouvelles photos de la princesse héritière. Plus d’assurance, de glamour, de féminité: pas de doute, Élisabeth a quitté le monde de l’adolescence!

Une photo d’Élisabeth en robe de cocktail, bleu roi évidemment, descendant les marches du Palais royal. Une photo en pull à col roulé, couleur royale amarante, assise en tailleur dans le bureau de son père. Et une, aux côtés du roi Philippe, en princesse héritière qui lui succédera un jour.