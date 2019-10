Le PTB veut supprimer la «taxe tartine» à Schaerbeek

Ce mercredi soir, le conseil communal de Schaerbeek discutera d’une motion déposée par le PTB visant à rendre gratuite la surveillance du midi pour les écoles schaerbeekoises. La section du PTB appelle à se rassembler à 18h place Collignon, peu avant le conseil communal. Pour demander la suppression de la «taxe tartine» et refuser l’envoi d’huissiers de justice dans les familles qui n’arrivent pas à payer les frais de garderie et de repas scolaire de leurs enfants.

« Alors que de plus d’acteurs de la société civile, de l’enseignement et même des partis politiques prônent la gratuité des garderies, elle n’est pas de vigueur ici à Schaerbeek. Les prix des garderies ont même connu une énorme augmentation il y a quelques années. Cela pèse beaucoup sur les ménages. Faire payer la surveillance des repas est absurde et injuste.