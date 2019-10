Une fratrie liée à Jean-Louis «Le Soumis» jugée pour terrorisme

Les quatre prévenus ont été unanimes ce jeudi devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles: ils ne sont plus radicalisés.

Najib B., Yassine B., sa femme Audrey H. et Sanae B., tous membres de la même famille encourent entre 2 et 5 ans de prison pour participation aux activités d’un groupe terroriste. Entre 2013 et 2015, les divers protagonistes ont été en contact avec diverses figures du radicalisme bruxellois. Ils ont également versé de l’argent à Samir B., le troisième frère ayant rejoint la Syrie.