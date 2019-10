Akim Saouti et Salah Ghemit condamnés à cinq ans ferme

La 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce jeudi l’Anderlechtois Akim Saouti et le Français Salah Ghemit; défendus par Me Xavier Carrette et Me Delphine Paci; à cinq ans de prison ferme pour avoir détenu des armes et des explosifs en 2017 ainsi que pour association de malfaiteurs.

Le tribunal ne les a toutefois pas reconnus coupable d’infractions terroristes. La fratrie Saouti avait atterri dans la ligne de mire des services antiterroristes belges en juillet 2017, après qu’une information anonyme laissait craindre un attentat en préparation.