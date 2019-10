Extraire de l’or des... égouts à Bruxelles

Des chercheurs de la VUB et de l’ULB travaillent actuellement sur un projet de procédé écologique et économique pour le moins insolite. Ils réfléchissent à la possibilité de récolter des métaux nobles, comme l’or et l’argent, depuis les dépôts se trouvant dans les réseaux d’égouts bruxellois.

Le groupe de chercheurs universitaires tente ainsi de savoir à quel point il serait rentable d’extraire de l’or et de l’argent des égouts de la capitale.