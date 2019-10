Haren: une nouvelle enquête publique pour le projet de prison

Le plan est affiché au croisement de la rue de Verdun et de la rue d’Hannetaire. - D.R.

Plus rien ne semble encore faire obstacle au projet de mégaprison à Haren. Les derniers recours des riverains ont été rejetés en juin 2019 et les travaux ont depuis repris de plus belle. Un nouvel avis pour enquête publique, apparu le 22 octobre à proximité du chantier, inquiète les riverains.