Anderlecht déclare l’urgence climatique

L’ensemble des conseillères et des conseillers de la majorité, à l’initiative des conseillers Sofia Seddouk, Lotfi Mostefa et Nicole Bomele, ont déposé une motion ce jeudi 24 octobre au conseil communal d’Anderlecht déclarant la commune en état d’urgence climatique et écologique. Par cette motion, ils invitent le collège à créer un groupe de travail au sein de la commune et à adopter un plan climat ambitieux.

Le but de cette motion est de mettre l’accent sur les objectifs européens pour 2030 au sujet de la réduction des gaz à effet de serre et d’être encore plus ambitieux que la réduction de 40 % pour 2030 prévue par les accords de Paris.