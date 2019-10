Louez un appartement dans un hôtel Horta à Saint-Gilles

Un appartement est à louer dans un hôtel de Maître Horta. Il s’agit de l’Hôtel Winssinger qui est un hôtel de maître de style Art nouveau conçu par l’architecte Victor Horta et qui se situe rue de l’Hôtel des Monnaies 66, dans la commune de Saint-Gilles.

L’édifice a été conçu par l’architecte Victor Horta entre 1894 et 1897 pour l’ingénieur Camille Winssinger. Récemment rénové, le bâtiment est actuellement composé d’un bureau d’architectes et designers, d’une galerie d’art et de plusieurs appartements. L’un de ces appartements est à louer sur Immoweb pour 1.800 euros par mois.