Le renouveau du casino de Bruxelles

Après quelques années difficiles pour le casino de Bruxelles, le Viage est en plein redéploiement de ses activités. Et ça marche ! Nouvelle formule pour le restaurant qui met les amateurs de viande à l’honneur, théâtre avec très prochainement le spectacle immersif de l’incontournable «The Great Gatsby», tournois de poker internationaux et implication prononcée au cœur des Plaisirs d’Hiver, on peut dire que le Viage veut donner une image plus positive de son business.

Tous les Bruxellois connaissent le casino de Bruxelles situé sur le boulevard Anspach, aujourd’hui piétonnisé. Le lieu intrigue, les jeux d’argent étant, avouons-le, toujours un peu tabou dans notre société. Après des années compliquées sur le plan financier, l’établissement ouvert en 2010 trouve tout doucement son public et sa rentabilité.