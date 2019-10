Expulsés parce qu’ils ont dénoncé l’insalubrité de leur logement

Myriam et Mourad vivent avec leurs trois enfants, dont un bambin de 4 mois et petit garçon de deux ans avec un handicap, dans un appartement totalement insalubre. En voulant bien faire, le couple a signalé les problèmes d’humidité à l’inspection. Le logement est déclaré inhabitable et ils sont expulsés pour le 15 décembre.

Quand on entre dans l’appartement rue Saxe-Coubourg à Saint-Josse, on est pris tout de suite par les fortes odeurs de moisissures. L’humidité est tellement présente dans la pièce, que nos lunettes étaient immédiatement recouvertes de buée. Tout est imbibé par la condensation. Les murs, les meubles et les matelas sont plein de champignons.