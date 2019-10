Le MR souhaite étendre Fix My Street à la sécurité routière

Ajouter des fonctionnalités à l’application Fix My Street qui renseigne déjà les incivilités en matière de propreté et les voiries dégradés, c’est le projet du MR bruxellois. La députée Anne-Charlotte d’Ursel va déposer une proposition de résolution afin d’étendre les fonctionnalités de Fix My Street à la sécurité routière. Explications.

L’application Fix My Street est bien connue des Bruxellois. Jusqu’à présent, cette application permet de signaler les incivilités en matière de propreté mais également les éléments de l’espace public qui sont dégradés et qu’il faudrait réparer. On compte aujourd’hui plus de 100 incidents signalés par jour ce qui correspond à 38.466 signalements pour l’année 2018.