Extinction Rebellion veut intenter une action civile contre la Ville de Bruxelles

Extinction Rebellion veut engager une action civile contre la Ville de Bruxelles, a fait savoir la section belge de ce mouvement citoyen international sur sa page Facebook. Les militants écologistes qui estiment avoir subi un dommage physique ou moral lors de l’intervention policière du 12 octobre dernier sont invités à se joindre à la cause.

« Des actions pénales nous feront plus de tort que de bien et n’ont qu’une très faible probabilité de succès. C’est pourquoi nous voulons engager des actions civiles contre la Ville de Bruxelles, autorité judiciaire responsable de la police », a expliqué Extinction Rebellion Belgium sur sa page Facebook et par courriel à ses membres.