Vrac & compagnie: le zéro déchet s’installe à Uccle

Les établissements zéro déchet fleurissent à Bruxelles ces derniers temps. Et la commune d’Uccle ne fait pas exception grâce à vrac&compagnie qui ouvrira bientôt ses portes.

Hélène et Caroline sont deux jeunes mamans françaises qui pratiquent le zéro déchet depuis longtemps. « On pratique le zéro déchet depuis des années. Quand on est arrivées à Bruxelles, il y a un an, on devait faire beaucoup de déplacements pour pouvoir maintenir cette routine », expliquent-elles.