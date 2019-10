Evere: Halloween s’empare de la Fermette le temps d’une nuit

Jeudi 31 octobre, de 17h à 20h, monstres et créatures du passé vont resurgir dans La Fermette. Venez y rejoindre sorciers, magiciennes, vampires et autres squelettes pour faire la fête.

Jeudi 31 octobre, veille de la Toussaint, une grande fête d’Halloween se tient en La Fermette - ‘T Hoevetje. Chacun y est convié. L’événement promet d’être festif, non seulement parce que les organisateurs sont motivés et rodés, mais parce que le lieu s’y prête parfaitement. La Fermette, située dans la rue de la Marne, est le plus ancien témoin de la vie rurale d’Evere.