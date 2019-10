« Bruxelles ne peut plus se permettre d’attendre des résultats »

Haute Belgique : Très nuageux et pluvieux. Le centre et le nord-est : D'abord très nuageux et pluvieux. Plus tard,le temps deviendra plus sec. Lorraine Belge : Tout d'abord nuageux mais généralement sec. Ensuite le temps deviendra pluvieux. dans le nord et le nord-ouest du pays. : Très nuageux et généralement sec.

07h 9°C 10 km/h 09h 9°C 10 km/h 11h 10°C 9 km/h 13h 11°C 12 km/h 15h 12°C 12 km/h 17h 10°C 6 km/h 19h 8°C 7 km/h 21h 6°C 8 km/h