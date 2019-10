Quatre accidents « spectaculaires » cette nuit à Bruxelles !

Trois avec des obstacles « prévisibles », un avec la police...

Un premier accident s’est déroulé ce samedi soir, vers 21 heures, à Saint-Gilles, à proximité de la gare du Midi, au carrefour formé par l’avenue Fonsny et le boulevard du Midi, non loin de la pompe à essence Total qui fait le coin. Un conducteur aurait retourné sa voiture après avoir heurté un poteau (de séparation) et il n’aurait pas été gravement blessé.