Nouvelle étape pour le Plan Directeur Bus de la Stib

La mise en œuvre du Plan Directeur Bus de la Stib, la plus importante refonte du réseau bus à Bruxelles ces dernières années, connaîtra une nouvelle étape dès le 4 novembre, annonce lundi la société de transport intercommunal. Sept lignes de bus situées dans la partie nord-ouest de la ville, seront concernées par ces changements.

Dans le détail : la ligne 13, qui a actuellement son terminus à Simonis, verra son itinéraire prolongé vers Etangs Noirs. Elle offrira ainsi une correspondance avec les lignes de métro 1 et 5. La ligne 14, qui s’arrête actuellement à l’UZ Brussel, poursuivra, elle, sa route jusqu’au Heysel via l’avenue de l’Arbre Ballon et la station Roi Baudouin.