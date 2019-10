Denis retrouve son vélo volé à Ixelles… en Albanie

Haute Belgique : Peu nuageux mais localement des bancs de brouillard. Sur le centre : Ciel peu à parfois partiellement nuageux et sec. Sur le nord et le nord-ouest : Progressivement plus nuageux avec le risque d'une averse à partir de la mer.

11h 9°C 3 km/h 13h 12°C 2 km/h 15h 12°C 9 km/h 17h 10°C 8 km/h 19h 7°C 7 km/h 21h 7°C 9 km/h