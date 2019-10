Girl’s Ride, des taxis réservés aux femmes à Bruxelles

Samedi soir deux taxis ont roulé un moment en n’emmenant que des femmes comme clients. Une concrétisation du plan de Girl’s Ride, un nouveau service taxi pour et par les femmes.

Une course chez Girl’s Ride coûtera 10 euros, annonce l’équipe taxi via son compte Instagram. Girl’s Ride est une initiative d’une étudiante de 24 ans, qui juge ne pas être toujours en sécurité comme femme quand elle circule dans la ville, précise Bruzz qui donne l’info. Elle a lancé un appel via Instagram aux femmes pour qu’elles partagent leurs expériences négatives en taxi.