La Monnaie défend l’oratorio « Jeanne d’Arc au bûcher »

La Monnaie a assuré lundi défendre la liberté artistique en programmant, du 5 au 12 novembre, l’opéra «Jeanne d’Arc au bûcher», un oratorio dramatique d’Arthur Honegger sur un livret de Paul Claudel, dans une version mise en scène par Romeo Castellucci mais décriée et présentée comme «obscène» par la Fédération Pro Europa Christiana, qui promeut les «valeurs chrétiennes à travers l’Europe».

Cette fédération a demandé l’annulation des six représentations de ce qu’elle présente comme une «version dénaturée», «obscène» et «transgenre» de l’oratorio, prévues au Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles, dans une lettre adressée au directeur du TRM, Peter de Caluwe, et au ministre des Institutions culturelles fédérales, Didier Reynders (MR).