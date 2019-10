Cours de français aux imams: «pas le rôle du politique»

La commune de Molenbeek va servir d’intermédiaire afin d’organiser des cours de français pour une quinzaine d’imams officiant dans les mosquées sur le territoire de la commune. C’est ce qu’a annoncé la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) à nos confrères de la RTBF. Pour ce faire, la commune vient d’obtenir un budget de 180.000 euros résultant de la liquidation judiciaire d’une ASBL européenne œuvrant dans le domaine du vivre-ensemble à Bruxelles.

Un procédé qui pose question quand on sait que l’Exécutif des musulmans de Belgique organise déjà ce genre de formation. « On fait se rencontrer une demande des imams avec une demande d’une liquidation. On fait se rencontrer deux demandes privées. Il n’y a pas d’argent public engagé dans ce projet. La commune sert de boîte aux lettres en quelque sorte.