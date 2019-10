D1 amateurs: Yohan Brouckaert, un centenaire au RWDM

Certains matches restent marqués, à vie, dans l’esprit des joueurs de football. Le duel entre le RWDM et Visé de ce samedi (2-2), Yohan Brouckaert ne l’oubliera sans doute pas de sitôt. Et pour cause, le médian des Bruxellois a disputé son… 100e match pour le compte du RWDM!

Débarqué en juin 2016, il fait partie de ses joueurs qui ont connu la renaissance du club et comptent bien l’emmener le plus haut possible. Auteur du but égalisateur face à Visé, son 48e sous le maillot molenbeekois, Brouckaert fera, quoi qu’il en soit, partie de l’histoire.