Forest se dote de nouvelles boîtes à livres

De nouvelles boîtes à livres sont apparues dans les rues de Forest.

Elles seront alimentées par les bibliothèques francophone et néerlandophone de la commune et par les Forestois. Ces boîtes à livres sont la première concrétisation de l’envie commune aux deux échevins de la culture de travailler ensemble sur de nombreux projets. Ces mini-bibliothèques de rue fonctionnent sur le principe de l’échange et du partage.