Incendie dans une maison unifamiliale à Ganshoren

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, mardi matin vers 06h00, pour un incendie dans une maison unifamiliale située Drève de Rivieren à Ganshoren, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole du Service d’incendie et d’aide médicale urgente (Siamu) de Bruxelles. La cause de l’incendie est un court-circuit. Il n’a fait aucun blessé et la maison est toujours habitable à condition de faire contrôler l’installation électrique.

« À notre arrivée sur place, les occupants de la maison, des parents et leurs deux enfants adolescents, étaient déjà sortis », a expliqué Walter Derieuw. « C’est un court-circuit qui s’est produit alors que le lave-vaisselle était en route. L’électricité a été coupée et les pompiers ont éteint le feu. Ils sont restés une petite heure sur place », a-t-il ajouté.