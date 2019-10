Uccle: un square en l’honneur de la féministe Monique Rifflet

Dans le centre et le nord du pays : Temps restant sec et ensoleillé. Dans le nord de l'Ardenne : Temps sec avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Dans les régions proches de la frontière française : Temps sec et généralement ensoleillé avec parfois quelques champs de nuages élevés ou moyens.

12h 10°C 12 km/h 14h 11°C 13 km/h 16h 10°C 15 km/h 18h 9°C 13 km/h 20h 7°C 11 km/h 22h 6°C 11 km/h