Un pompier en formation, d’origine maghrébine, a retrouvé, vendredi dernier, des insultes à caractère raciste sur son casque, rapporte mardi la RTBF. Un dessin de pénis et une croix gammée ont aussi été marqués sur son matériel. Une plainte a été déposée par la victime et le SIAMU à la police, après que son casier a été forcé dans la nuit de lundi à mardi, et que l’on y a déposé des tranches de jambon et une canette de bière.

Dans une note interne diffusée après le premier incident, la direction dit « condamner fermement cet acte inadmissible et punissable par la loi ». Elle ajoute que cela fera l’objet d’une enquête pour procédure disciplinaire.