Molenbeek:«Les 180.000€ pour la formation», juge DéFI

Dans le centre et le nord du pays : Temps sec et ciel peu nuageux à serein. Les températures baisseront rapidement et, vers 21h, elles seront comprises entre 3 et 7 degrés. Dans les régions proches de la frontière française : Temps sec et ciel peu à partiellement nuageux avec des champs de nuages élevés ou parfois moyens. Vers 21h, températures comprises entre 4 et 8 degrés.

17h 10°C 10 km/h 19h 7°C 11 km/h 21h 7°C 11 km/h