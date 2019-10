Berchem-Ste-Agathe:une expo pour comprendre les sorcières

Alors qu’Halloween bat son plein, la commune de Berchem-Sainte-Agathe accueille une exposition sur les sorcières baptisée «Il était une fois les sorcières». L’exposition a pris ses quartiers dans l’Ancienne église de Berchem-Sainte-Agathe jusqu’au 19 novembre.

Le but de l’exposition est de raconter l’histoire des sorcières dans une dimension historique et didactique, laissant courir l’imagination tout en découvrant la réalité. A quoi ressemble la vie politique et sociale au XVIe siècle ? Comment vit-on à cette époque ? Qui sont ces sorcières dont on entend alors beaucoup parler ? Et pourquoi les chasse-t-on ? D’où viennent les superstitions ?