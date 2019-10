Keith Haring, la star du pop art bientôt à Bozar à Bruxelles

De Keith Haring, on connaît ses bébés rampants et soucoupes volantes à la forme synthétique. L’artiste pop art américain a toutefois également décliné ses couleurs vives et contours noirs dans des affiches, fresques murales et installations pour dénoncer le racisme, l’homophobie ou encore l’armement nucléaire dans le New York des années ’80. C’est son militantisme qui s’exposera dès le 6 décembre à Bozar dans une rétrospective inédite pour les 30 ans de la mort du jeune prodige, décédé précocement en 1990 des suites du sida.

L’institution culturelle propose aux visiteurs de découvrir au fil des salles d’exposition plus de 85 dessins, peintures, vidéos, collages, fresques murales et documents d’archives, notamment au cours de visites guidées non conventionnelles.