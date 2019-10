Un bâtiment Art déco bruxellois historique mis aux enchères

À partir de ce mercredi, une propriété unique et historique de style Art déco est à vendre au Parc Elisabeth à Koekelberg. Dessinée par le célèbre architecte Albert Callewaert, elle a conservé ses éléments Art déco du revêtement et de la façade et elle a également servi de décor pour une série télévisée française. Il est uniquement possible d’enchérir via une offre fermée en ligne sur le site de Troostwijk. Autrement dit, les offres restent secrètes.

Il est encore possible d’enchérir pour cette propriété de style Art déco jusqu’au 16 décembre et le prix de départ est fixé à 1,7 million d’euros. La maison de maître à Koekelberg dispose d’une surface au sol de pas moins de 1114 m², d’un jardin, d’un garage et compte 5 étages parmi lesquels une cave, un rez-de-chaussée, deux étages et un grenier.