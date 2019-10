Un plan santé intercommunal entre les deux Woluwe

Communes voisines, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert ont décidé de travailler ensemble sur un plan santé intercommunal à proposer à leurs citoyens.

C’est à l’initiative d’Isabelle Molenberg (DéFI), échevine à Woluwe-Saint-Lambert et Carine Kolchory (DéFI), échevine à Woluwe-Saint-Pierre, toutes deux en charge de la Santé et de l’Egalité des chances au sein de leurs communes respectives, qu’est née l’idée de la réalisation d’un plan Santé commun qui aborde plus particulièrement la thématique du sucre et des effets néfastes de ce doux poison