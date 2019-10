Anderlecht: collaboration artistique avec des jeunes de Rochefort

Dans le cadre des Scène Ouvertes du réseau Article27 Bruxelles, la Maison de Quartier Scheut d’Anderlecht présente «Quand Ville et Campagne s’unissent pour un message commun», un projet développé en collaboration avec Article27 et la Maison des Jeunes et de la Culture de Rochefort.

Au mois de juillet dernier, quatre jeunes filles (entre 15 et 20 ans) fréquentant la Maison de Quartier Scheut et quatre jeunes rochefortois se sont rencontrés pendant cinq jours. Accompagnés par la metteuse en scène Adèle Cooken, ces huit adolescents se sont emparés de l’objet théâtral pour créer leur propre histoire.