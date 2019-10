Saint-Josse en visite de courtoisie à Kinshasa au Congo

La commune de Saint-Josse du 29 octobre au 3 novembre rend une visite dite de courtoisie en République démocratique du Congo et plus précisément à Kinshasa. Le but de cette mission: développer à moyen terme des partenariats avec des ONG locales mais également avec des communes kinoises pour les aider sur le plan administratif et de la perception des impôts. Le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir (PS), est accompagné de l’échevine Dora Ilunga (PS), en charge des relations internationales.

« C’est une visite de contacts dans l’optique de lancer de futurs projets de coopération et/ou de jumelage », explique Dora Ilunga (PS), échevine des relations internationales à Saint-Josse.