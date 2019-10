Europe Cup: le Brussels s’impose au caractère face au Spirou

« Quel match de dingue ! » William Robeyns résumait bien la rencontre entre le Brussels et Charleroi pour la deuxième journée du groupe E en FIBA Europe Cup. Un succès à l’arrachée alors qu’ils ont compté jusqu’à 18 points d’avance.

Tout allait si bien durant les 20 premières minutes. « On était au-dessus au niveau défensif, on ne les lâchait pas. Et défensivement, cela n’allait pas bien pour eux », reprend le jeune shooteur. « Mais on n’a pas su garder notre avance. Ils ont renforcé leur défense et cela nous a posé beaucoup de problèmes. » La deuxième mi-temps prenait ainsi une autre tournure.