Une maison brûlée problématique au quartier Alhambra à Bruxelles

L'ouest, le sud-ouest et les régions le long de la Sambre et Meuse : Le temps est très nuageux à couvert et il fait encore temporairement sec. Le risque de faibles pluies ou de bruine augmentera à partir de l'ouest. Sur le centre et l'ouest : Le temps est très nuageux à couvert, mais il fera encore temporairement sec.

07h 8°C 13 km/h 09h 9°C 16 km/h 11h 10°C 20 km/h 13h 12°C 24 km/h 15h 13°C 25 km/h 17h 13°C 25 km/h 19h 13°C 21 km/h 21h 14°C 21 km/h