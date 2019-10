248.000 euros pour redynamiser le parc Buchholtz à Ixelles

Le petit parc Buchholtz, c’est «le» parc de quartier par excellence. D’une superficie de 3.300 m², il est situé en intérieur d’îlot et n’est accessible que par de petits passages depuis les rues Buchholtz, Forestière et Américaine. Cependant, cet espace vert manque d’activités, en partie à cause de la concurrence des grands parcs se trouvant à proximité, comme par exemple le parc du Tenbosch ou encore le Bois de la Cambre voisin.

La commune d’Ixelles se demande quel nouveau programme pourrait redonner vie à ce lieu. Le parc doit-il être plus ouvert sur le quartier ou doit-il devenir un lieu où la nature reprend ses droits ? Quelles sont les envies des habitants de l’îlot et du quartier ? Pour répondre à ces questions, la commune d’Ixelles souhaite réaménager le parc Buchholtz.