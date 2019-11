Chez Serneels, on vend des jouets depuis 60 ans

D es jouets pour tous les âges et d’une qualité irréprochable, la boutique «Serneels» tient à cette promesse depuis déjà 60 ans. C’est au numéro 69 de l’avenue Louise, là où est situé le magasin, que nous rencontrons le propriétaire Alain Serneels.

Serneels, c’est une véritable île aux trésors pour les enfants. Aujourd’hui, on peut trouver plus de 18 000 jouets dans ce petit commerce, situé depuis plus de 26 ans sur l’avenue Louise, aux confins d’Ixelles, St-Gilles et Bruxelles. À la tête de cette boutique, on retrouve Alain Serneels.