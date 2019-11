Un héron blessé par une flèche au parc Seny à Auderghem

«Hier en fin d'après-midi en promenant mon chien dans le parc Seny, je suis tombé sur ce héron qui, pour une fois ne s'est pas enfuit quand j'ai voulu l'approcher», raconte un promeneur sur Facebook. «En regardant de plus près, j'ai vu que ce pauvre oiseau avait une flèche à hauteur de sa cuisse et qu'il avait donc du mal à s'envoler.» Il ajoute que la Ligue de protection des oiseaux (LRBPO) l’a renvoyé vers les pompiers. Ceux-ci sont intervenus directement.

« 15 minutes après, des pompiers de Delta charmants et efficaces sont arrivés mais l'oiseau avait disparu, le temps que je leur indique l'endroit et on ne l'a plus retrouvé car il commençait à faire noir. », ajoute Gil, qui ne comprend pas comment on peut tirer « sur des oiseaux qui n'ont rien demandé et qui font le plaisir de nos promenades. «