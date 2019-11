Auderghem organise une récolte des vieux appareils électroniques

La commune d’Auderghem organise une grande opération de récupération des vieux appareils électroniques: GSM, tablettes, PC portables, etc. Des containers sécurisés seront placés dans la salle des guichets de la maison communale et dans les 4 écoles communales du 17 au 22 novembre. Dans un second temps, ils seront placés dans plusieurs grandes surfaces d’Auderghem.

Cette opération part d’un constat : il y a de plus en plus de métaux rares en surface et de moins en moins sous terre. Ces métaux se trouvent dans nos vieux ordinateurs, GSM ou tablettes. C’est pour favoriser le recyclage plutôt que le forage qu’Auderghem organise cette grande collecte de produits électroniques.