D1: le RWDM, au mauvais souvenir de Tessenderlo

Le RWDM débute son gros mois de novembre ce samedi soir par un déplacement à Tessenderlo. Un match particulier pour les Molenbeekois qui ne gardent pas un bon souvenir de leur déplacement dans le Limbourg la saison dernière. L’heure sera donc à la revanche sur la pelouse campinoise.

Le 10 novembre 2018 est encore dans toutes les têtes des joueurs du RWDM présents sur la pelouse de Tessenderlo. Face à une formation campinoise qui domine la série, les Molenbeekois sont lésés sur le deuxième but local et termineront même la rencontre à neuf suite aux exclusions contestables de Celestine et Cools.