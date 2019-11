L’Oréal et Proximus livrent Bruxelles via vélo électrique

L’Oréal et Proximus se sont entendus pour diminuer leur empreinte écologique. Depuis le 30 octobre, les deux entreprises testent une solution de mobilité douce à Bruxelles, permettant d’effectuer des livraisons à vélo électrique dans des salons de coiffure et des points de vente Proximus. De cette façon, les deux entreprises pourront rendre durables près de 15.000 expéditions par an. Pour réaliser cela, les deux entreprises font appel à Cargo Vélo, associée à GO2 (Dioxyde de Gambettes) et peuvent compter sur le soutien de Bruxelles Mobilité.

Le but du projet pilote consiste à évaluer le potentiel et la viabilité opérationnelle d’un partenariat entre deux grands détaillants pour l’organisation de leur distribution urbaine. Concrètement, toutes les commandes sont rassemblées dans l’entrepôt de Proximus à Anderlecht avant d’être transportées par vélo électrique à leur destination final.