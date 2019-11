Debaets: «rendons Plaisirs d’Hiver durable»

Dans l'extrême ouest du pays : Temps généralement sec avec temporairement davantage d'éclaircies. Augmentation de la force du vent avec des rafales autour de 60 ou 70 km/h, et plus tard éventuellement jusque 80 km/h dans la région côtière. Dans l'ouest et le centre du pays : Ciel d'abord partiellement à très nuageux avec temporairement encore quelques averses. Ensuite, temps progressivement plus sec à partir de l'ouest, avec des éclaircies. Augmentation de la force du vent avec des rafales autour de 60 ou 70 km/h, et éventuellement un peu plus sous une averse intense. Dans le sud-est du pays : Ciel variable à très nuageux avec quelques averses par endroits. Augmentation de la force du vent avec des rafales autour de 60 ou 70 km/h.

12h 12°C 23 km/h 14h 13°C 27 km/h 16h 13°C 26 km/h 18h 12°C 25 km/h 20h 12°C 24 km/h 22h 11°C 22 km/h