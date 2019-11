Procès de Neretsé, accusé de crime de génocide, lundi à Bruxelles

La cour d’assises de Bruxelles procédera, lundi à 14h00, au tirage au sort des jurés pour le procès de Fabien Neretsé, dont les débats débuteront ensuite jeudi matin. Cet homme de nationalité rwandaise, âgé de 71 ans et vivant en France, est accusé de crime de génocide envers le groupe ethnique tutsi et de crimes de guerre pour avoir commis, en tant que co-auteur, treize meurtres au moins et trois tentatives de meurtre de civils. Ces crimes ont été commis au Rwanda en 1994, durant le génocide des Tutsis et le conflit armé qui a opposé les Forces Armées Rwandaises (FAR) et le Front Patriotique Rwandais (FPR). Fabien Neretsé est en particulier accusé d’avoir tué une Belge qui vivait à Kigali, Claire Beckers, le mari de celle-ci, un Rwandais d’origine tutsie, Isaïe Bucyana, et leur fille, Katia Bucyana. Il conteste tous les faits qui lui sont imputés.

Fabien Neretsé, un ingénieur agronome qui avait été directeur de l’OCIR-café, l’office qui réglementait la production, la vente et l’exportation de café au Rwanda, est accusé d’être co-auteur de onze meurtres et de trois tentatives de meurtre commis à Kigali le 9 avril 1994, ainsi que d’être co-auteur de deux autres meurtres au moins, commis à Mataba, son village natal, dans le nord-ouest du Rw