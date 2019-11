Fête des morts à la mexicaine dans les Marolles

Suite au succès de la première édition du «Dia de Muertos dans les Marolles», le Centre culturel Bruegel a propsoé ce samedi à nouveau une procession en musique dans le quartier des Marolles. Comme on peut le voir, la procession, partie de la place du Jeu de Balle, était haute en couleurs et en costumes bigarrés.

Le centre culturel Bruegel, en collaboration avec des écoles, associations, habitants et commerçants du quartier des Marolles a organisé vendredi et samedi « El Dia de los Muertos dans les Marolles » (Le jour des morts dans les Marolles) à la mexicaine. Avec réalisation d’un autel à offrandes géant et exposition des travaux réalisés par les enfants et habitants du quartier.