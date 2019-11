D1B: pas de première tranche pour l’Union Saint-Gilloise

Dans l’attente de la décision de l’Union belge suite au match arrêté vendredi soir à OHL à cause de problèmes d’électricité, l’Union Saint-Gilloise était attentive au résultat de Virton ce dimanche après-midi. Les Gaumais l’ayant emporté à Lokeren, les Saint-Gillois ne peuvent plus remporter la première tranche.

